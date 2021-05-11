У Венедіктової оприлюднили нові записи Медведчука з вищим керівництвом РФ: нардеп легітимізує окупацію Криму

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Так, за словами Генпрокурора Ірини Венедіктової, у 2015 році підозрювані Медвечук та Тарас Козак фактично передали окупанту усю матеріальну та документальну базу родовища.

"В орбіті впливу наших фігурантів перебуває таке собі ТОВ "Нові проекти", яке до 2020 року було зареєстровано на території України до ліквідації його рішенням суду. В 2012 році з орбіти Віктора Медведчука цьому підприємству надана спеціальний дозвіл на користування надрами родовища "Глибоке". З цього часу подальші роботи з процесу підготовки до видобутку корисних копалин на родовищі фактично передані зазначеному товариству", - зазначила вона.

Зі слів Генпрокурорки, у 2014 році Крим анексовано РФ. Медвечук як організатор протиправної діяльності, маючи стійкі зв’язки з вищим керівництвом РФ, розпочав, на думку слідства, підривну діяльність проти України, в т.ч. в економічній сфері.

"Чудово розуміючи, що він фактично має ексклюзивні дані та документи щодо родовища корисних копалин, на здобуття яких окупанту знадобилися б роки, з березня 2015 року фактично розпочався абсолютно незаконний процес передачі цих данніх окупаційній владі. З цією метою до процесу Віктором Медведчуком залучено Тараса Козака, який за нашою інформацією фактично є підпорядкованою йому особою, та на той час заступника голови уряду РФ, з яким вони мали в т.ч. і дружні стосунки", - додала вона.

Так, на одному з оприлюднених записів, російський чиновник каже, що вони "вийшли на велику проблему".

"Зараз якраз перед носом, прислали з адміністрації, ставили завдання підготувати зміни до закону. Ну тому що в даному випадку мова ж не йде про перереєстрацію підприємства в Криму. Воно ж було в Криму, і перереєструвалося, це українське підприємство... А воно зареєстровано там. Для того щоб його перереєструвати і зберегти всі його права ... це треба заново реєструвати підприємство в Криму", - зазначив він.

Медведчук у відповідь заявив про готовність заново реєструвати підприємства.

"Заново, це означає, ми повинні в закон прописати, що це підстава для реєстрації... повинен принести до Криму документи з усіма засновниками, з тим же розподілом там, акцій, правами і так далі. Сказати, я там хочу перереєструватися на території Криму, щоб в Криму зберегти своє майнове або немайнові право. І вони повинні на цій підставі зареєструвати", - відповів співрозмовник.

На що Медвечук зазначив, що це підприємство, що "пов'язано зі змінами в цей закон не конституційні, а там окремий закон. Там з приводу того, що там ліцензія з 2012 роки за яку я воював з Януковичем".

Його російський колега зазначає, що "є, ну там зрозуміло приїхали або там підприємство зареєструємо, в Києві створюють іншу юридичну особу, заради Бога, ось".

"Ну я так і ділячи зараз, створюю нову юридичну особу по Росії, передаю майно з України туди", - відповів нардеп України.

Зі слів голови СБУ Івана Баканова, метою перереєстрації підприємства було бажання сплачувати податки не на території України у законний спосіб, а на території іншої держави.

Всі представлені записи підтверджені експертизою.

"На нашу думку це нонсенс, що народний депутат України сприяє та по факту легітимізує окупацію Кримського півострова", - додав він.

Контекст

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту.



І хоч сама Венедіктова не називає імен нардепів, а лише вказує по одному ініціалу "М" і "К", УНН із власних джерел стало відомо, що йдеться про Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Як повідомляв УНН, сьогодні Служба безпеки України проводить обшуки в будинку народного депутата від “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука.



Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.



Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.



