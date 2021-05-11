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У Венедиктовой обнародовали новые записи Медведчука с высшим руководством РФ: нардеп легитимизирует оккупацию Крыма

Киев • УНН

 • 17450 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. На совместной пресс-конференции СБУ и Офиса Генпрокурора обнародовали новые записи разговоров нардепа Виктора Медведчука с руководством РФ, подтвержденных экспертизой, передает корреспондент УНН.

У Венедиктовой обнародовали новые записи Медведчука с высшим руководством РФ: нардеп легитимизирует оккупацию Крыма

Детали

Так, по словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, в 2015 году подозреваемые Медведчук и Тарас Козак фактически передали оккупанту всю материальную и документальную базу источника.

"В орбите влияния наших фигурантов находится некое ООО "Новые проекты", которое до 2020 года было зарегистрировано на территории Украины до ликвидации его решением суда. В 2012 году с орбиты Виктора Медведчука этому предприятию предоставлено специальное разрешение на пользование недрами месторождения "Глубокое". С этого времени дальнейшие работы по процессу подготовки к добыче полезных ископаемых на месторождении фактически переданы указанному обществу", - отметила она.

По словам Генпрокурора, в 2014 году Крым аннексирован РФ. Медведчук как организатор противоправной деятельности, имея устойчивые связи с высшим руководством РФ, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины, в т.ч. в экономической сфере.

"Прекрасно понимая, что он фактически имеет эксклюзивные данные и документы по месторождению полезных ископаемых, на получение которых оккупанту потребовались бы годы, с марта 2015 года фактически начался абсолютно незаконный процесс передачи этих данных оккупационной власти. С этой целью в процесс Виктором Медведчуком привлечен Тарас Козак, который по нашей информации фактически является подчиненным ему лицом, и в то время заместителем главы правительства РФ, с которым они имели в том числе и дружеские отношения", - добавила она.

Так, на одной из обнародованных записей, российский чиновник говорит, что они "вышли на большую проблему".

"Сейчас как раз перед носом, прислали из администрации, ставили задачу подготовить изменения в закон. Ну так как в данном случае речь же не идет о перерегистрации предприятия в Крыму. Оно же было в Крыму, и перерегистрировалось, это украинское предприятие... А оно зарегистрировано там. Для того чтобы его перерегистрировать и сохранить все его права...это надо заново регистрировать предприятие в Крыму", - отметил он.

Медведчук в ответ заявил о готовности заново регистрировать предприятия.

"Заново, значит, мы должны в закон прописать, что это основание для регистрации... Должен принести в Крым документы со всеми учредителями, с тем же распределением там, акций, прав и так далее. Сказать, я там хочу перерегистрироваться на территории Крыма, чтобы в Крыму сохранить свое имущественные или неимущественные права. И они должны на этом основании зарегистрировать", - сказал собеседник.

На что Медведчук отметил, что это предприятие, "что связано с изменениями в этот закон не конституционные, а там отдельный закон. Там по поводу того, что там лицензия с 2012 года, за которую я воевал с Януковичем".

Его российский коллега отмечает, что "есть, ну там понятно приехали или там предприятие зарегистрируем, в Киеве создают другое юридическое лицо, ради Бога, вот".

"Ну я так и деля сейчас, создаю новое юридическое лицо по России, передаю имущество из Украины туда", - ответил нардеп Украины.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, целью перерегистрации предприятия было желание платить налоги не на территории Украины законно, а на территории другого государства.

Все представленные записи подтверждены экспертизой.

"По нашему мнению, это нонсенс, что народный депутат Украины способствует и по факту легитимизирует оккупацию Крымского полуострова", - добавил он.

Контекст

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента.

И хотя сама Венедиктова не называет имен нардепов, а лишь указывает по одним инициалам "М" и "К", УНН из собственных источников стало известно, что речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

Как сообщал УНН, сегодня Служба безопасности Украины проводит обыски в доме народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

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