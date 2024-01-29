У Великій Британії зафіксовано найспекотнішу температуру січня за всю історію спостережень - 19,6°C
Київ • УНН
У Великій Британії зафіксовано найтеплішу температуру січня за всю історію спостережень: у деяких районах Шотландії вона сягнула 19,6°C. Це побило попередній січневий рекорд у 18,3°C, встановлений у Шотландії в 2003 році.
У Великій Британії попередньо зафіксовано найтеплішу температуру січня за всю історію спостережень. Про це у неділю, 28 січня, повідомляє Sky News, передає УНН.
Деталі
Вказується, що у деяких частинах Шотландії температура повітря сягнула 19,6 градусів за Цельсієм.
Такий показник зафіксували у нагір'ї на півночі Шотландії, що стало новим зимовим рекордом
Попередній рекорд максимальної температури у січні - 18,3°C у Британії був також зафіксований у Шотландії у 2003 році.
Метеорологи зауважили, що підвищення температури вище норми спричинили південні вітри, що пронесли м’якше повітря з Африки через всю Британію.
Коли вітер потрапляє в гірські райони країни, повітря іноді може виштовхуватися на вершину - при цьому повітря втрачає свою вологу і стає сухішим, коли піднімається вгору. До того часу, як воно спускається з іншого боку пагорба, відносно сухе повітря нагрівається. Це явище найбільш поширене в гірських регіонах, таких як Шотландське нагір'я
У Великій Британії зафіксували новий температурний максимум 2023 року09.09.23, 23:28 • 518843 перегляди