В Великобритании зафиксирована самая жаркая температура января за всю историю наблюдений - 19,6°C
В Великобритании зафиксирована самая теплая температура января за всю историю наблюдений: в некоторых районах Шотландии она достигла 19,6°C. Это побило предыдущий январский рекорд в 18,3°C, установленный в Шотландии в 2003 году.
Сегодня Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны
29 января - Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. На фоне агрессии России против Украины растет беспокойство относительно угрозы ядерной войны
Армения предлагает заключить договор о ненападении с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил заключить пакт о ненападении с соседним Азербайджаном, пока страны ждут подписания полного мирного соглашения. Это произошло после недавних территориальных конфликтов между странами из-за спорного региона Нагорного Карабаха.
День изобретения автомобиля с бензиновым двигателем. Что еще можно отметить 29 января
29 января 1886 года Карл Бенц получил патент на трехколесное транспортное средство с бензиновым двигателем, сцеплением, тормозами и другими функциями. Эта дата теперь отмечается как День изобретения автомобиля.
КНДР успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подводной лодки
Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты, запустив их с подводной лодки. Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил удовлетворение успешным результатом испытаний.
Папа Римский Франциск вновь призвал молиться за мир в Украине
Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине и других конфликтных зонах во время встречи с паломниками в Ватикане в воскресенье. Он также выразил обеспокоенность ситуацией в секторе Газа и судьбой мигрантов, которые пытаются пересечь опасные джунгли Дарьен между Колумбией и Панамой.
Reuters: Индия отказывается от российского оружия
Индия, крупнейший в мире импортер вооружений, пытается дистанцироваться от России, своего крупнейшего поставщика, из-за беспокойства относительно поставок комплектующих из-за войны в Украине. Это может подтолкнуть Москву к сближению с Китаем, что вызывает беспокойство Индии.
WSJ: Израиль разрушил 20% тоннелей ХАМАСа под Сектором Газы
Израиль уничтожил около 20% туннельной сети Хамаса под Газой, но 80% все еще функционируют. Израиль пытается вывести из строя туннели, чтобы помешать ХАМАСу хранить оружие, скрывать боевиков и маневрировать на этой территории.
Bloomberg: нападение на базу США в Иордании ставит Байдена перед самым значимым за его президентство
США заявили, что поддерживаемые Ираном боевики атаковали войска, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы, убив троих и ранив еще 25.
Американский сенатор призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану
Сенатор США Линдси Грэм призвал нанести ответный удар по Ирану в связи с атакой беспилотника 28 января на американскую военную базу в Иордании у границы с Сирией, в результате которой погибли 3 американских военнослужащих. Грэм призвал администрацию Байдена "нанести удар по важным целям внутри Ирана" для сдерживания будущей агрессии.