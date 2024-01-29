В Великобритании зафиксирована самая жаркая температура января за всю историю наблюдений - 19,6°C

В Великобритании предварительно зафиксирована самая теплая температура января за всю историю наблюдений. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Указывается, что в некоторых частях Шотландии температура воздуха достигла 19,6 градусов по Цельсию.

Такой показатель зафиксировали в нагорье на севере Шотландии, что стало новым зимним рекордом отмечается в сообщении.

Предыдущий рекорд максимальной температуры в январе - 18,3°C в Британии был также зафиксирован в Шотландии в 2003 году.

Метеорологи отметили, что повышение температуры выше нормы вызвали южные ветры, которые пронесли мягкий воздух из Африки через всю Британию.

Когда ветер попадает в горные районы страны, воздух иногда может выталкиваться на вершину - при этом воздух теряет свою влагу и становится более сухим, когда поднимается вверх. К тому времени, как он спускается с другой стороны холма, относительно сухой воздух нагревается. Это явление наиболее распространено в горных регионах, таких как Шотландское нагорье объяснили специалисты

В Великобритании зафиксировали новый температурный максимум 2023 года