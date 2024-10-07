У Великій Британій після участі у півмарафоні помер бігун
Київ • УНН
Один з 29 тисяч учасників Кардіффського півмарафону помер невдовзі після фінішу. На місці бігуна оглянули медики та доставили до лікарні, де він згодом помер.
Один з 29 тисяч учасників Кардіффського півмарафону помер після забігу, повідомили організатори. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
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На фініші бігуна негайно оглянула бригада швидкої допомоги, після чого його доставили до міської університетської лікарні Уельсу, де він згодом помер.
Як сказав представник заходу: "Це жахлива трагедія, і ми висловлюємо найглибші співчуття родині бігуна".
Організатори назвали цьогорічний забіг "найбільшим за всю історію", адже на участь у ньому зареєструвалося 29 000 осіб.
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