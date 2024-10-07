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У Великій Британій після участі у півмарафоні помер бігун

У Великій Британій після участі у півмарафоні помер бігун

Київ • УНН

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Один з 29 тисяч учасників Кардіффського півмарафону помер невдовзі після фінішу. На місці бігуна оглянули медики та доставили до лікарні, де він згодом помер.

Один з 29 тисяч учасників Кардіффського півмарафону помер після забігу, повідомили організатори. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

Деталі

На фініші бігуна негайно оглянула бригада швидкої допомоги, після чого його доставили до міської університетської лікарні Уельсу, де він згодом помер.

Як сказав представник заходу: "Це жахлива трагедія, і ми висловлюємо найглибші співчуття родині бігуна".

Організатори назвали цьогорічний забіг "найбільшим за всю історію", адже на участь у ньому зареєструвалося 29 000 осіб.

Нагадаємо

Лондонський марафон 2025 року отримав рекордну кількість заявок - 840 318, що перевищило попередній світовий рекорд у 578 374, встановлений минулого року, з помітним збільшенням кількості заявок від жінок до 49%.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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