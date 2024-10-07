В Великобритании после участия в полумарафоне умер бегун после участия в полумарафоне

Один из 29 тысяч участников Кардиффского полумарафона умер после забега, сообщили организаторы. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

На финише бегуна немедленно осмотрела бригада скорой помощи, после чего его доставили в городскую университетскую больницу Уэльса, где он впоследствии скончался.

Как сказал представитель мероприятия: "Это ужасная трагедия, и мы выражаем глубочайшие соболезнования семье бегуна".

Организаторы назвали нынешний забег "крупнейшим за всю историю", ведь на участие в нем зарегистрировалось 29 000 человек.

Напомним

Лондонский марафон 2025 года получил рекордное количество заявок - 840 318, что превысило предыдущий мировой рекорд в 578 374, установленный в прошлом году, с заметным увеличением количества заявок от женщин до 49%.

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