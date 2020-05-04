У "Великій сімці" попередили Україну про втрату підтримки у разі порушення незалежності НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Посли країн "Великої сімки" виступили на захист незалежності Національного антикорупційного бюро України. Про це йдеться у повідомленні в офіційному Twitter-акаунті під головуванням США у Групі підтримки послів G7 в Україні, передає кореспондент УНН.
"США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Європейський Союз продовжують підтримувати незалежні антикорупційні установи України та їхню відданість справі боротьби з корупцією на найвищих рівнях. Ми підтримуємо те, чого український народ вимагав під час Революції Гідності та продовжує вимагати щодня з того часу. Законодавство, яке б порушувало незалежність цих інституцій, загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти", - йдеться у заяві.
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Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Артема Ситника із посади директора Національного антикорупційного бюро України.
Як повідомлялося раніше в УНН, Ситник про справу "рюкзаків Авакова": прокурор ухвалив рішення її закрити.
May 4, 2020