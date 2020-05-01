Ситник: НАБУ відшкодувало збитки державі на суму 600 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. НАБУ відшкодувало збитки державі за весь час роботи на суму 600 мільйонів гривень. Про це сказав глава НАБУ Артем Ситник під час інтерв’ю на 24 телеканалі, передає УНН.
"Якщо ми говоримо на сьогоднішній день, то сума збитків відшкодованих по справам, це 600 мільйонів, маючи на увазі без застав", - сказав Ситник.
Він додав, що також наразі заблоковано близько 5 мільярдів гривень.
"З цього приводу очікуються вироки судів", - сказав він.
Нагадаємо, нардепи повернули 1,65 млн грн незаконної компенсації за житло.