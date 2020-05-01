Сытник: НАБУ возместило ущерб государству на сумму 600 млн грн

"Если мы говорим на сегодняшний день, то сумма убытков возмещенных по делам, это 600 млн, имея в виду без залогов", - сказал Сытник.

Он добавил, что также пока заблокировано около 5 млрд гривен.

"По этому поводу ожидаются приговоры судов", - сказал он.

Напомним, нардепы вернули 1,65 млн грн незаконной компенсации за жилье.