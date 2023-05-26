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У Великій Британії зафіксований рекордний рівень імміграції за минулий рік

У Великій Британії зафіксований рекордний рівень імміграції за минулий рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У Великій Британії зафіксований рекордний рівень імміграції у 2022 році, про що показали урядові дані країни в четвер. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

За даними Управління національної статистики, чиста міграція – різниця між кількістю людей, які прибули та виїхали – склала 606 000 за рік. Майже 1,2 мільйона людей переїхали до Великої Британії у 2022 році, тоді як 557 000 виїхали.

У 2021 році чиста міграція становила трохи менше 500 000 осіб. Загальне населення Великої Британії досягає близько 67 мільйонів.

У статистичному відомстві заявили, що рекордний рівень був зумовлений "низкою безпрецедентних світових подій протягом 2022 року та скасуванням обмежень після пандемії коронавірусу". 

Окрім людей, які приїжджають до Британії на роботу, ця цифра включає десятки тисяч іноземних студентів і понад 160 000 людей, які прибули за спеціальними програмами для людей, які тікають від війни в Україні та тиску Китаю в Гонконгу.

Такий високий показник пожвавив дискусію про вихід Британії з Європейського Союзу, яка була частково мотивована прибуттям сотень тисяч людей з усієї Європи до референдуму щодо членства країни в ЄС, відомого як Brexit 2016 року. Так, прихильники Brexit заявляли, що вихід з ЄС дозволить Великій Британії контролювати свої кордони. 

Мадлен Самптіон, директор Міграційної обсерваторії Оксфордського університету, сказала, що немає підстав вважати, що рівень чистої міграції "залишатиметься таким високим нескінченно довго".

"Ці надзвичайно високі рівні чистої міграції не мають однієї причини, а є наслідком кількох подій, що відбуваються одночасно: війни в Україні, буму набору іноземних студентів і високого попиту на медичних працівників", - сказала вона.

Нагадаємо

Французька прокуратура звинуватила п'ятьох військовослужбовців у тому, що вони не прийшли на допомогу десяткам людей на борту судна з мігрантами, яке перетинало Ла-Манш до Великої Британії 2021 року.

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