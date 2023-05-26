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В Великобритании зафиксирован рекордный уровень иммиграции за прошлый год

В Великобритании зафиксирован рекордный уровень иммиграции за прошлый год

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. В Великобритании зафиксирован рекордный уровень иммиграции в 2022 году, о чем показали правительственные данные страны в четверг. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

По данным Управления национальной статистики, чистая миграция – разница между количеством прибывших и выехавших – составила 606 000 за год. Почти 1,2 миллиона человек переехали в Великобританию в 2022 году, тогда как 557 000 выехали.

В 2021 году чистая миграция составила чуть менее 500 000 человек. Общее население Великобритании достигает около 67 миллионов человек.

В статистическом ведомстве заявили, что рекордный уровень был обусловлен "рядом беспрецедентных мировых событий в течение 2022 года и отменой ограничений после пандемии коронавируса". 

Кроме людей, приезжающих в Британию на работу, эта цифра включает десятки тысяч иностранных студентов и более 160 000 человек, прибывших по специальным программам для людей, которые бегут от войны в Украине и давления Китая в Гонконге.

Такой высокий показатель оживил дискуссию о выходе Британии из Европейского Союза, которая была частично мотивирована прибытием сотен тысяч людей со всей Европы до референдума о членстве страны в ЕС, известного как Brexit 2016 года. Так, сторонники Brexit заявляли, что выход из ЕС позволит Великобритании контролировать свои границы. 

Мадлен Самптион, директор Миграционной обсерватории Оксфордского университета, сказала, что нет оснований полагать, что уровень чистой миграции "будет оставаться таким высоким бесконечно долго".

"Эти чрезвычайно высокие уровни чистой миграции не имеют одной причины, а являются следствием нескольких событий, происходящих одновременно: войны в Украине, бума набора иностранных студентов и высокого спроса на медицинских работников", - сказала она.

Напомним

Французская прокуратура обвинила пятерых военнослужащих в том, что они не пришли на помощь десяткам людей на борту судна с мигрантами, которое пересекало Ла-Манш в Великобританию в 2021 году.

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