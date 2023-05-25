"Будь ласка, допоможіть!": Франція звинуватила п'ятьох військовослужбовців за трагедію з мігрантами в Ла-Манші в 2021 році

Деталі

Внаслідок затоплення невеликого човна в Ла-Манші в листопаді 2021 року загинули 27 мігрантів, в основному іракські курди у віці від семи до 46 років, що стало найстрашнішим лихом такого роду останнім часом.

Декілька джерел, близьких до справи, раніше повідомляли, що в останні дні влада затримала дев'ять осіб, у тому числі кілька військовослужбовців, дислокованих як берегова охорона на півночі Франції, в рамках розслідування трагедії.

Одне джерело, знайоме з цим питанням, сказало AFP, що п'ятеро, яким зрештою було пред'явлено звинувачення після кількох годин допиту, включали трьох жінок і двох чоловіків, які на той час чергували в рятувальному центрі Ла-Манш.

Розслідування у Франції зосереджено на твердженнях про те, що французькі військовослужбовці, які чергували на півночі країни, не змогли належним чином відреагувати на сигнали лиха тих, хто перебував на борту.

У юридичних документах, з якими ознайомилося AFP, французьку владу звинувачують в ігноруванні закликів постраждалих мігрантів про допомогу приблизно 15 разів.

Газета Le Monde в листопаді опублікувала викриття, засновані на документах, що містяться у французькому судовому розслідуванні, в яких йдеться, що пасажири вперше зв'язалися з рятувальним центром Франції о 1:48 ранку 24 листопада, щоб повідомити, що їхнє судно здулося, а його двигун зупинився.

Вони відправили своє місце розташування через WhatsApp приблизно через 15 хвилин.

Згідно з одним розшифруванням телефонної розмови, побаченої AFP, мігрант сказав телефоном французькій береговій охороні: "Будь ласка, допоможіть!... Я у воді!", "Так, але ви знаходитесь в англійських водах", - відповіла берегова охорона. "Ні, не англійські води! Французькі води! Будь ласка, приїжджайте швидше!" - наполягав голос, перш ніж розмова обірвалася.

Додамо

Франція вже звинуватила у зв'язку з трагедією 10 підозрюваним у контрабанді людей, переважно афганців. Смерть мігрантів посилила напруженість у відносинах між Парижем та Лондоном, але люди все ще продовжують здійснювати небезпечні переходи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр внутрішніх справ Великої Британії назвала мігрантів, які перетинають Ла-Манш, "злочинцями"