"Пожалуйста, помогите!": Франция обвинила пятерых военнослужащих за трагедию с мигрантами в Ла-Манше в 2021 году

Детали

В результате затопления небольшой лодки в Ла-Манше в ноябре 2021 года погибли 27 мигрантов, в основном иракские курды в возрасте от семи до 46 лет, что стало самым страшным бедствием такого рода в последнее время.

Несколько источников, близких к делу, ранее сообщали, что в последние дни власти задержали девять человек, в том числе несколько военнослужащих, дислоцированных в качестве береговой охраны на севере Франции, в рамках расследования трагедии.

Один источник, знакомый с этим вопросом, сказал AFP, что пятеро, которым в конечном итоге было предъявлено обвинение после нескольких часов допроса, включали трех женщин и двух мужчин, которые в то время дежурили в спасательном центре Ла-Манш.

Расследование во Франции сосредоточено на утверждениях о том, что французские военнослужащие, дежурившие на севере страны, не смогли должным образом отреагировать на сигналы бедствия тех, кто находился на борту.

В юридических документах, с которыми ознакомилось AFP, французские власти обвиняют в игнорировании призывов пострадавших мигрантов о помощи примерно 15 раз.

Газета Le Monde в ноябре опубликовала разоблачения, основанные на документах, содержащихся во французском судебном расследовании, в которых говорится, что пассажиры впервые связались со спасательным центром Франции в 1:48 утра 24 ноября, чтобы сообщить, что их судно вздулось, а его двигатель остановился.

Они отправили свое местоположение через WhatsApp примерно через 15 минут.

Согласно одной расшифровке телефонного разговора, увиденной AFP, мигрант сказал по телефону французской береговой охране: "Пожалуйста, помогите!.... Я в воде!", "Да, но вы находитесь в английских водах", — ответила береговая охрана. "Нет, не английские воды! Французские воды! Пожалуйста, приезжайте скорее!" - настаивал голос, прежде чем разговор оборвался.

Добавим

Франция уже обвинила в связи с трагедией 10 подозреваемым в контрабанде людей, преимущественно афганцев. Смерть мигрантов усилила напряженность в отношениях между Парижем и Лондоном, но люди все еще продолжают совершать опасные переходы.

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