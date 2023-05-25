"Пожалуйста, помогите!": Франция обвинила пятерых военнослужащих за трагедию с мигрантами в Ла-Манше в 2021 году

ukru
19:26 • 43634 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102816 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106554 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106828 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101252 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93608 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109975 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131262 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170651 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201808 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 32872 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 63251 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 37869 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 32872 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 41873 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170651 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201808 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143677 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150220 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186714 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 63251 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103500 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120530 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156234 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163115 просмотра
Актуальное
"Пожалуйста, помогите!": Франция обвинила пятерых военнослужащих за трагедию с мигрантами в Ла-Манше в 2021 году

"Пожалуйста, помогите!": Франция обвинила пятерых военнослужащих за трагедию с мигрантами в Ла-Манше в 2021 году

Киев • УНН

 • 672747 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Французская прокуратура обвинила пятерых военнослужащих в том, что они не пришли на помощь десяткам людей на борту судна с мигрантами, которое пересекало Ла-Манш в Великобританию в 2021 году, сообщил источник AFP в суде, информирует УНН.

Детали

В результате затопления небольшой лодки в Ла-Манше в ноябре 2021 года погибли 27 мигрантов, в основном иракские курды в возрасте от семи до 46 лет, что стало самым страшным бедствием такого рода в последнее время.

Несколько источников, близких к делу, ранее сообщали, что в последние дни власти задержали девять человек, в том числе несколько военнослужащих, дислоцированных в качестве береговой охраны на севере Франции, в рамках расследования трагедии.

Один источник, знакомый с этим вопросом, сказал AFP, что пятеро, которым в конечном итоге было предъявлено обвинение после нескольких часов допроса, включали трех женщин и двух мужчин, которые в то время дежурили в спасательном центре Ла-Манш.

Расследование во Франции сосредоточено на утверждениях о том, что французские военнослужащие, дежурившие на севере страны, не смогли должным образом отреагировать на сигналы бедствия тех, кто находился на борту.

В юридических документах, с которыми ознакомилось AFP, французские власти обвиняют в игнорировании призывов пострадавших мигрантов о помощи примерно 15 раз.

Газета Le Monde в ноябре опубликовала разоблачения, основанные на документах, содержащихся во французском судебном расследовании, в которых говорится, что пассажиры впервые связались со спасательным центром Франции в 1:48 утра 24 ноября, чтобы сообщить, что их судно вздулось, а его двигатель остановился.

Они отправили свое местоположение через WhatsApp примерно через 15 минут.

Согласно одной расшифровке телефонного разговора, увиденной AFP, мигрант сказал по телефону французской береговой охране: "Пожалуйста, помогите!.... Я в воде!", "Да, но вы находитесь в английских водах", — ответила береговая охрана. "Нет, не английские воды! Французские воды! Пожалуйста, приезжайте скорее!" - настаивал голос, прежде чем разговор оборвался.

Добавим

Франция уже обвинила в связи с трагедией 10 подозреваемым в контрабанде людей, преимущественно афганцев. Смерть мигрантов усилила напряженность в отношениях между Парижем и Лондоном, но люди все еще продолжают совершать опасные переходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр внутренних дел Великобритании назвала мигрантов, пересекающих Ла-Манш, "преступниками"

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы