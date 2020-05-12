У Великій Британії шукають добровольців для випробування препаратів від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Для випробування препаратів від коронавірусної хвороби, розрахованих на людей старше 50 років, уразливих до розвитку серйозних симптомів, залучають добровольців з усього Об'єднаного Королівства, передає УНН із посиланням на BBC.
Так, понад 500 лікарів звернулися до людей, у яких з'явився тривалий кашель або висока температура, з проханням протестувати існуючі препарати.
Пацієнти старше 65 або старше 50 років з супутніми проблемами зі здоров'ям, можуть заповнити онлайн-анкету вдома, щоб дізнатися, чи можуть їх залучити до дослідження.
Випробування, проведене командою з Оксфордського університету, дозволить порівняти з поточним найкращим доступним лікуванням ряд методів лікування низького ризику, рекомендованих групою експертів, які консультують головного медичного працівника в Англії, в тому числі:
▪️ семиденний курс гідроксихлорохіну, що часто використовується при гострій малярії або артриті;
▪️ антибіотик азитроміцин.
Учасники як і раніше зможуть приймати парацетамол для полегшення їх симптомів.
І кожен день на термін до чотирьох тижнів їм буде запропоновано відповісти на деякі онлайн-питання про їх стан.
Як повідомлялося в УНН, у німецьких лабораторіях зараз тестуються деякі українські медичні препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу.