В Великобритании ищут добровольцев для испытания препаратов от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Для испытаний препаратов от коронавирусной болезни, рассчитанных на людей старше 50 лет, уязвимых к развитию серьезных симптомов, привлекают добровольцев со всего Соединённого Королевства, передает УНН со ссылкой на BBC.
Так, более 500 врачей обратились к людям, у которых появился длительный кашель или высокая температура, с просьбой протестировать существующие препараты.
Пациенты старше 65 или старше 50 лет с сопутствующими проблемами со здоровьем, могут заполнить онлайн-анкету дома, чтобы узнать, могут ли их привлечь к исследованию.
Испытание, проведенное командой из Оксфордского университета, позволит сравнить с текущим лучшим доступным лечением ряд методов лечения низкого риска, рекомендованных группой экспертов, которые консультируют главного медицинского работника в Англии, в том числе:
▪️ семидневный курс гидроксихлорохина, что часто используется при острой малярии или артрите;
▪️ антибиотик азитромицин.
Участники по-прежнему смогут принимать парацетамол для облегчения их симптомов.
И каждый день на срок до четырех недель им будет предложено ответить на некоторые онлайн-вопросы об их состоянии.
Как сообщалось в УНН, в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые украинские медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса.