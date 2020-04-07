У Великій Британії самоізолювався ще один міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністр кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув самоізолювався вдома після того, як у члена його сім'ї стали проявлятися симптоми коронавірусу, передає УНН з посиланням на Independent.
Відзначається, що Гоув, очевидно, відчуває себе добре і продовжить працювати з дому в звичайному режимі.
“Велике спасибі за добрі повідомлення. Відповідно до вказівок, я ізолююcя вдома після того, як у члена моєї сім’ї в неділю стали проявлятися легкі симптоми коронавірусу. У мене не було ніяких симптомів, і я продовжую працювати як зазвичай”, - повідомив міністр.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністра Бориса Джонсона доставили в лікарню, щоб зробити додаткові тести через 10 днів після того, як у нього виявили коронавірус. В офісі прем’єр-міністра такий крок назвали запобіжним заходом.
Напередодні стало відомо, що Джонсона після госпіталізації з коронавирусной інфекцією помістили в реанімаційне відділення.