В Великобритании самоизолировался еще один министр
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув самоизолировался дома после того, как у члена его семьи стали проявляться симптомы коронавируса, передает УНН со ссылкой на Independent.
Отмечается, что Гоув, очевидно, чувствует себя хорошо и продолжит работать из дома в обычном режиме.
"Большое спасибо за добрые сообщения. В соответствии с указаниями, я изолируюсь дома после того, как у члена моей семьи в воскресенье стали проявляться легкие симптомы коронавируса. У меня не было никаких симптомов, и я продолжаю работать как обычно", - сообщил министр.
Напомним, ранее премьер-министра Бориса Джонсона доставили в больницу, чтобы сделать дополнительные тесты через 10 дней после того, как у него обнаружили коронавирус. В офисе премьер-министра такой шаг назвали мерой предосторожности.
Накануне стало известно, что Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение.