В Великобритании самоизолировался еще один министр

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87479 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100798 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102948 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102167 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110357 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99651 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104613 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106480 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131432 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130415 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Великобритании самоизолировался еще один министр

В Великобритании самоизолировался еще один министр

Киев  •  УНН

 • 7592 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув самоизолировался дома после того, как у члена его семьи стали проявляться симптомы коронавируса, передает УНН со ссылкой на Independent.

Отмечается, что Гоув, очевидно, чувствует себя хорошо и продолжит работать из дома в обычном режиме.

"Большое спасибо за добрые сообщения. В соответствии с указаниями, я изолируюсь дома после того, как у члена моей семьи в воскресенье стали проявляться легкие симптомы коронавируса. У меня не было никаких симптомов, и я продолжаю работать как обычно", - сообщил министр.

Напомним, ранее премьер-министра Бориса Джонсона доставили в больницу, чтобы сделать дополнительные тесты через 10 дней после того, как у него обнаружили коронавирус. В офисе премьер-министра такой шаг назвали мерой предосторожности.

Накануне стало известно, что Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение.

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