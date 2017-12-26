У Ватикані заарештували активістку Femen, яка намагалася викрасти фігурку Ісуса
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Ватиканська поліція заарештувала українську активістку Femen, яка намагася вкрасти фігурку немовляти Ісуса з різдвяного вертепу на площі Святого Петра, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Поліція заарештувала українську активістку Femen Алісу Виноградову, яка спробувала вкрасти фігурку немовляти Ісуса з різдвяного вертепу на площі Святого Петра у Ватикані”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що напівоголена дівчина з написом на спині “Бог — це жінка!” прорвалася до різдвяної інсталяції та вихопила з ясел фігурку немовляти, після чого її затримала поліція.
У Femen заявили, що наразі зв’язку з активісткою “немає до сих пір”, і закликали Ватикан звільнити її. Також у організації пояснили, що акція була спрямована проти політики Святого престолу з пропаганди заборони абортів і осуду контрацепції.
Як повідомляв УНН, активістка Femen оголилась під час різдвяної меси Папи Римського в Ватикані.