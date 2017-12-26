В Ватикане арестовали активистку Femen, которая пыталась похитить фигурку Иисуса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Ватиканская полиция арестовала украинское активистку Femen, намагася украсть фигурку младенца Иисуса из рождественского вертепа на площади Святого Петра, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Полиция арестовала украинскую активистку Femen Алису Виноградову, которая попыталась украсть фигурку младенца Иисуса из рождественского вертепа на площади Святого Петра в Ватикане”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что полуобнаженная девушка с надписью на спине “Бог — это женщина!” прорвалась к рождественской инсталляции и выхватила из яслей фигурку младенца, после чего ее задержала полиция.
В Femen заявили, что пока связи с активисткой “нет до сих пор”, и призвали Ватикан освободить ее. Также в организации объяснили, что акция была направлена против политики Святого престола по пропаганде запрета абортов и осуждения контрацепции.
Как сообщал УНН, активистка Femen обнажилась во время рождественской мессы Папы Римского в Ватикане.