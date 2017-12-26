В Ватикане арестовали активистку Femen, которая пыталась похитить фигурку Иисуса

“Полиция арестовала украинскую активистку Femen Алису Виноградову, которая попыталась украсть фигурку младенца Иисуса из рождественского вертепа на площади Святого Петра в Ватикане”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что полуобнаженная девушка с надписью на спине “Бог — это женщина!” прорвалась к рождественской инсталляции и выхватила из яслей фигурку младенца, после чего ее задержала полиция.

В Femen заявили, что пока связи с активисткой “нет до сих пор”, и призвали Ватикан освободить ее. Также в организации объяснили, что акция была направлена ​​против политики Святого престола по пропаганде запрета абортов и осуждения контрацепции.

Как сообщал УНН, активистка Femen обнажилась во время рождественской мессы Папы Римского в Ватикане.