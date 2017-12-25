Активістка Femen оголилась під час різдвяної меси Папи Римського
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Учасниці руху Femen провели акцію під час різдвяної меси Папи Римського в Ватикані. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Femen в Facebook, передає УНН.
Учасниці акції висунули свої вимоги, серед яких легалізація абортів, а також публічне розслідування випадків сексуального насильства серед представників католицького духовенства. Вони закликали підтримати ці вимоги представників всіх релігійних конфесій.
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"Аборт все ще є незаконним у 20 країнах світу та дуже обмеженим у десятках інших. Так звана Марія нагадує нам, що ми більше не живемо в архаїчні часи, що жінки є законними власниками своїх тіл. З цією заявою вимагаємо негайного звільнення Теодорі Васкес, яку засудили до 30 років в'язниці в Сальвадорі після того, як у неї трапився викидень," - йдеться в повідомленні.
У повідомленні на сторінці організації сказано, що акція була присвячена жертвам насильства, багато з яких вперше змогли розповісти свої історії в цьому році після низки секс-скандалів, пов'язаних з голлівудськими знаменитостями.