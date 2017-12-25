Активистка Femen обнажилась во время рождественской мессы Папы Римского

Участницы акции выдвинули свои требования, среди которых легализация абортов, а также публичное расследование случаев сексуального насилия среди представителей католического духовенства. Они призвали поддержать эти требования представителей всех религиозных конфессий.

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"Аборт все еще является незаконным в 20 странах мира и очень ограниченным в десятках других. (Так называемая - ред.) Мария напоминает нам, что мы больше не живем в архаичные времена, что женщины являются законными владельцами своих тел. С этим заявлением требуем немедленного освобождения Теодоры Васкес, которую приговорили к 30 годам тюрьмы в Сальвадоре после того, как у нее случился выкидыш", - говорится в сообщении.

В сообщении на странице организации сказано, что акция была посвящена жертвам насилия, многие из которых впервые смогли рассказать свои истории в этом году после ряда секс-скандалов, связанных с голливудскими знаменитостями.