У Вашингтоні сподіваються на продовження зернової угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. США сподіваються, що дія Чорноморської зернової ініціативи буде продовжена після 18 липня, коли спливає термін її чергового продовження. Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише УНН.
Цитата
“Ця ініціатива приносить користь людям у всьому світі, особливо на, так званому, глобальному Півдні, які постраждали від браку продовольчої безпеки внаслідок російської війни в Україні. Тому ми сподіваємося, що Чорноморська зернова угода буде продовжена”, — зазначив Кірбі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хочуть позбутись конкурента на ринку продовольства: Зеленський розповів чому рф блокує українські порти
Представник Білого дому додав, що США й надалі підтримуватимуть зусилля ООН і Туреччини, задля продовження цієї домовленості.
Нагадаємо
У росії заявили, що для неї немає перспектив від зернової угоди.