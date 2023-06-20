В Вашингтоне надеются на продолжение зерновой сделки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. США надеются, что действие Черноморской зерновой инициативы будет продолжено после 18 июля, когда истекает срок ее очередного продления. Об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет УНН.
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“Эта инициатива приносит пользу людям в всем мире, особенно на, так называемом, глобальном Юге, которые пострадали от нехватки продовольственной безопасности в результате российской войны в Украине. Поэтому мы надеемся, что Черноморское зерновое соглашение будет продолжено”, — отметил Кирби.
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Представитель Белого дома добавил, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия ООН и Турции, для продолжения этой договоренности.
Напомним
В России заявили, что для нее нет перспектив от зерновой сделки.