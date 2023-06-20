В Вашингтоне надеются на продолжение зерновой сделки

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“Эта инициатива приносит пользу людям в всем мире, особенно на, так называемом, глобальном Юге, которые пострадали от нехватки продовольственной безопасности в результате российской войны в Украине. Поэтому мы надеемся, что Черноморское зерновое соглашение будет продолжено”, — отметил Кирби.

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Представитель Белого дома добавил, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия ООН и Турции, для продолжения этой договоренности.

Напомним

В России заявили, что для нее нет перспектив от зерновой сделки.