росія каже, що для неї немає перспектив від зернової угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Речник диктатор рф дмитро пєсков заявив, що де-факто для росії перспектив від дотримання зернової угоди практично немає, адже частина щодо їхньої країни так і не була виконана, пише УНН з посиланням на ТАСС.
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Частина зернової угоди щодо росії так і не була виконана, тому де-факто немає перспектив і підстав для її продовження, повідомив дмитро пєсков в інтерв'ю "Известиям".
Говорячи про угоду, він зазначив, що "тут навряд чи можна пророкувати якесь остаточне рішення".
Нагадаємо
Під час зустрічі з лідерами африканських країн президент України повідомив, що основна причина чому росія блокує українські порти для того полягає в тому, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства.