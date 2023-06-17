россия говорит, что для нее нет перспектив от зерновой сделки

Детали

Часть зерновой сделки в отношении россии так и не была выполнена, поэтому де-факто нет перспектив и оснований для ее продления, сообщил дмитрий песков в интервью "Известиям".

Говоря о соглашении, он отметил, что "здесь вряд ли можно предсказывать какое-то окончательное решение".

Напомним

Во время встречи с лидерами африканских стран президент Украины сообщил, что основная причина почему россия блокирует украинские порты для того заключается в том, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия.