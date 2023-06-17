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россия говорит, что для нее нет перспектив от зерновой сделки

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Представитель диктатора рф дмитрий песков заявил, что де-факто для россии перспектив от соблюдения зернового соглашения практически нет, ведь часть по их стране так и не была выполнена, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

россия говорит, что для нее нет перспектив от зерновой сделки

Детали 

Часть зерновой сделки в отношении россии так и не была выполнена, поэтому де-факто нет перспектив и оснований для ее продления, сообщил дмитрий песков в интервью "Известиям".

Говоря о соглашении, он отметил, что "здесь вряд ли можно предсказывать какое-то окончательное решение".

Напомним 

Во время встречи с лидерами африканских стран президент Украины сообщил, что  основная причина почему россия блокирует украинские порты для того заключается в том, чтобы избавиться от конкурента на рынке продовольствия.

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