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У Варшаві скверу дали ім'я генерала армії УНР

У Варшаві скверу дали ім'я генерала армії УНР

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Міська рада польскої столиці у четвер ухвалила рішення назвати один зі скверів Варшави іменем генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка. Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство України у Польщі.

“Дякуємо польським друзям за цей важливий жест визнання ролі українських союзників у війні з більшовиками 1920 року”, — мовиться у повідомленні.

Марко Безручко (1883 — 1944) — військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР. У серпні 1920 року під час радянсько-польської війни командував оборонною Замостя, під час якої було зупинений наступ радянських військ на Варшаву. З 23 травня по 5 серпня 1921 року керував військовим міністерством уряду УНР за кордоном (в екзилі), член Вищої Військової Ради УНР. З 1927 р. був членом засекреченого 29 особового українського Генерального штабу міністра військових справ ДЦ УНР в екзилі генерала Володимира Сальського. Працював у Варшаві в польському військовому картографічному інституті. З листопада 1940 року, після смерті генерала В. Сальського, зайняв його пост міністра екзильного уряду. В 1931–1935 роках — голова Українського воєнно-історичного товариства у Варшаві. Був редактором та видавцем військово-історичного мемуарного збірника “За Державність”.

Міська рада Варшави сьогодні прийняла рішення про надання одному із скверів у столиці Польщі імені генерала Армії Української Народної Республіки Марка Безручка. Дякуємо польським друзям за цей важливий жест визнання ролі українських союзників у війні з більшовиками 1920 року pic.twitter.com/5sPAvMFa6J

— Ukraine in Poland (@UKRinPL) July 30, 2020

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Марко Безручко похований у православній частині міського цвинтаря “Воля” у Варшаві. Тут же поховано близько сотні видатних полководців та державних діячів УНР.

Слід зазначити, що у серпні 2016 року міністр оборони Польщі поклав квіти до могили Безручка в рамках святкування Дня Війська Польського. Пізніше, у польскому місті Вроцлав, від червня 2018-го, іменем Марка Безручка названо кільцеве перехрестя.

Нагадаємо, у 2017 році голова Інституту національної пам’яті Польщі заявляв, що попри суперечності довкола видатних історичних діячів України та Польщі, українців і поляків можуть об’єднувати інші герої, наприклад, Симон Петлюра чи генерал Марко Безручко, який захищав місто Замостя від більшовиків.

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