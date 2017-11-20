У Польщі заявили, що не мовчатимуть про "злочини" УПА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Голова Інституту національної пам'яті (IPN) Польщі Ярослав Шарек в інтерв'ю виданню wPolityce заявив, що Варшава не може вказувати Києву, яких обирати героїв, але про "злочини" УПА проти поляків не мовчатиуть, передає УНН.
"Iнститут нацпам'яті не може визначати українському народу, яких героїв він повинен собі вибрати. Однак інститут не може мовчати про "злочини" проти поляків, здійснених на Волині та у східній Малопольщі", - заявив Шарек.
Він також зазначив, що Степан Бандера такоже несе відповідальнсть за ці трагічні події.
Крім того, голова Iнституту нацпам'яті вважає, що українців і поляків можуть об'єднувати інші герої, наприклад, Симон Петлюра чи генерал Марко Безручко, який захищав місто Замостя від більшовиків.
Проте Шарек наголосив, що попри розбіжності шанси на діалог між Польщею і Україною існують.
Як повідомляв УНН, сейм Польщі ухвалив закон про створення нової організації "Інститут солідарності та мужності", яка займатиметься аналізом польської історії і вестиме історичну політику.