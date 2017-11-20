В Польше заявили, что не будут молчать о "преступлениях" УПА

"Институт нацпамяти не может указывать украинскому народу, каких героев он должен себе выбрать. Однако институт не может молчать о "преступлениях" против поляков, совершенных на Волыни и в восточной Малопольши", - заявил Шарек.

Он также отметил, что Степан Бандера также несет видповидальнсть за эти трагические события.

Кроме того, глава Института нацпамяти считает, что украинцев и поляков могут объединять другие герои, например, Симон Петлюра или генерал Марко Безручко, который защищал город Замостье от большевиков.

Однако Шарек отметил, что несмотря на различие шансы на диалог между Польшей и Украиной существует.

Как сообщал УНН, сейм Польши принял закон о создании новой организации "Институт солидарности и мужества", которая будет заниматься анализом польской истории и вести историческую политику.