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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 50096 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 69703 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 76663 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 77428 просмотра

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В Польше заявили, что не будут молчать о "преступлениях" УПА

В Польше заявили, что не будут молчать о "преступлениях" УПА

Киев  •  УНН

 • 17330 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Глава Института национальной памяти (IPN) Польши Ярослав Шарек в интервью изданию wPolityce заявил, что Варшава не может указывать Киеву, каких выбирать героев, но о "преступлениях" УПА против поляков не будут молчать, передает УНН.

"Институт нацпамяти не может указывать украинскому народу, каких героев он должен себе выбрать. Однако институт не может молчать о "преступлениях" против поляков, совершенных на Волыни и в восточной Малопольши", - заявил Шарек.

Он также отметил, что Степан Бандера также несет видповидальнсть за эти трагические события.

Кроме того, глава Института нацпамяти считает, что украинцев и поляков могут объединять другие герои, например, Симон Петлюра или генерал Марко Безручко, который защищал город Замостье от большевиков.

Однако Шарек отметил, что несмотря на различие шансы на диалог между Польшей и Украиной существует.

Как сообщал УНН, сейм Польши принял закон о создании новой организации "Институт солидарности и мужества", которая будет заниматься анализом польской истории и вести историческую политику.

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