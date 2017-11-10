У Польщі планують створити інститут з питань історичної політики

Інститут солідарності та мужності буде нагороджувати і увіковічувати заслужених діячів польського народу, а також планує "спростовувати неправду про наслідки несправедливої історичної політики".

Крім того, інститут буде виділяти кошти на наукові стипендії і допомагати людям польського походження, які стали жертвами нацистських або радянських злочинів.

Очолить нову організацію міністр культури і національної спадщини країни Пйотр Ґлінський.

"Протягом десятків років дуже важливі розділи польської історії не досліджувалися. Ми повинні надолужити цей час, тому нам потрібна серйозна наукова організація, яка буде займатися аналізом польської історії і вести відповідальну історичну політику", - сказав він.

Ухвалений сеймом закон тепер повинен розглянути сенат, після чого його має підписати президент.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Варшава ніколи не погодиться поставити знак рівності між УПА і Армією Крайовою.