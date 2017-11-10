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В Польше планируют создать институт по вопросам исторической политики

В Польше планируют создать институт по вопросам исторической политики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сейм Польши принял закон о создании новой организации "Институт солидарности и мужества", которая будет заниматься анализом польской истории и вести историческую политику. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

Институт солидарности и мужества будет награждать и увековечивать заслуженных деятелей польского народа, а также планирует "опровергать ложь о последствиях несправедливой исторической политики".

Кроме того, институт будет выделять средства на научные стипендии и помогать людям польского происхождения, которые стали жертвами нацистских или советских преступлений.

Возглавит новую организацию министр культуры и национального наследия страны Петр Глинский.

"В течение десятков лет очень важны разделы польской истории не исследовались. Мы должны наверстать это время, поэтому нам нужна серьезная научная организация, которая будет заниматься анализом польской истории и вести ответственную историческую политику", - сказал он.

Принятый сеймом закон теперь должен рассмотреть сенат, после чего его должен подписать президент.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава никогда не согласится поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой.

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