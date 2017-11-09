МЗС Польщі: ми ніколи не поставимо знак рівності між УПА і Армією Крайовою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Варшава ніколи не погодитсья поставити знак рівності між УПА і Армією Крайовою, передає УНН з посиланням на Interia.pl.
"Я ніколи не погоджуся з тим, що іноді можна почути від українських співрозмовників - поставити знак рівності між УПА і Армією Крайовою...Під час воєн трапляються різні речі. Однак з боку Армії Крайової не було політики знищення населення на території, де точилася війна з окупантом. З боку УПА така політика була, і ці факти задокументовані" - заявив міністр.
Він підкреслив, що Україна потребує адвоката на міжнародній арені, і Польща може лишитися таким адвокатом.
"Можу чітко сказати, що російська агресія не може виправдання для вирішення проблем і проведення реформ...Ми хочемо, щоб українці усвідомили, що у них можуть бути реальні проблеми, створені не обов’язково Польщею. Але Польща може допомогти їх вирішити", - наголосив глава МЗС.
Нагадаємо, Сейм Польщі заслухає звіт про відносини з Україною.
Як повідомляв УНН, Варшава підтримала пропозицію Києва провести засідання комітету президентів.