Сейм Польщі заслухає звіт про відносини з Україною

Повідомляється, що депутат опозиційної партії Громадянська платформа Славомір Нітрас звернувся з проханням про включення до порядку денного засідання Сейму інформації уряду на тему польсько-українських відносин. У поясненні до свого клопотання Нітрас вказав на слова міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського на тему польсько-українських відносин.

За словами депутата, “риторика”, яку використовує очільник дипломатичного відомства Польщі, “погіршує” польсько-українські відносини та може “покласти край” можливості увіковічення та пошуку Польщею місць пам’яті в Україні.

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“Польщі, Україні, Центрально-Східній Європі потрібна співпраця, стабільність, передбачуваність, взаєморозуміння для того, аби спільно вирішувати проблеми, зокрема історичні, важкі”, — сказав він.

У свою чергу, спікера Сейму Марек Кухцінський зазначив, під час засідання у четвер, депутати заслухають інформацію уряду у справі актуальних відносин Польщі з найближчими сусідами та політики щодо сусідів Польщі, зокрема України, Німеччини, Литви та Білорусі, у контексті найновіших рішень та висловлювань представників польського уряду.

Як повідомляв УНН, 8 листопада Президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України і Польщі у зв'язку із заявами представників польської влади на адресу України.