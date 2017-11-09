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Сейм Польши заслушает отчет об отношениях с Украиной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В четверг, 9 ноября, польское правительство представит в парламенте информацию об актуальных отношения Польши с ближайшими соседями, в частности с Украиной, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Сообщается, что депутат оппозиционной партии Гражданская платформа Славомир Нитрас обратился с просьбой о включении в повестку дня заседания Сейма информации правительства на тему польско-украинских отношений. В объяснении к своему ходатайство Нитрас указал на слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского на тему польско-украинских отношений.

По словам депутата, "риторика", которую использует глава дипломатического ведомства Польши, "ухудшает" польско-украинские отношения и может "положить конец" возможности увековечения и поиска Польшей мест памяти в Украине.

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"Польше, Украине, Центральной и Восточной Европе необходимо сотрудничество, стабильность, предсказуемость, взаимопонимания для того, чтобы совместно решать проблемы, в частности исторические, тяжелые", - сказал он.

В свою очередь, спикера Сейма Марек Кухцинський отметил во время заседания в четверг, депутаты заслушают информацию правительства по делу актуальных отношений Польши с ближайшими соседями и политики в отношении соседей Польши, в частности Украины, Германии, Литвы и Беларуси в контексте новейших решений и высказываний представителей польского правительства.

Как сообщал УНН, 8 ноября Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями представителей польской власти в адрес Украины.

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