МИД Польши: мы никогда не поставим знак равенства между УПА и Армией Крайовой

"Я никогда не соглашусь с тем, что иногда можно услышать от украинских собеседников - поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой... Во время войн случаются разные вещи. Однако со стороны Армии Крайовой не было политики уничтожения населения на территории, где шла война с оккупантом. Со стороны УПА такая политика была, и эти факты задокументированы ", - заявил министр.

Он подчеркнул, что Украина нуждается адвоката на международной арене, и Польша может остаться таким адвокатом.

"Могу четко сказать, что российская агрессия не может быть оправданием для решения проблем и проведения реформ ... Мы хотим, чтобы украинцы осознали, что у них могут быть реальные проблемы, созданные не обязательно Польшей. Но Польша может помочь их решить", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, Сейм Польши заслушает отчет об отношениях с Украиной.

Как сообщал УНН, Варшава поддержала предложение Киева провести заседание комитета президентов.