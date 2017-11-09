МИД Польши: мы никогда не поставим знак равенства между УПА и Армией Крайовой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава никогда не погодитсья поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой, передает УНН со ссылкой на Interia.pl.
"Я никогда не соглашусь с тем, что иногда можно услышать от украинских собеседников - поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой... Во время войн случаются разные вещи. Однако со стороны Армии Крайовой не было политики уничтожения населения на территории, где шла война с оккупантом. Со стороны УПА такая политика была, и эти факты задокументированы ", - заявил министр.
Он подчеркнул, что Украина нуждается адвоката на международной арене, и Польша может остаться таким адвокатом.
"Могу четко сказать, что российская агрессия не может быть оправданием для решения проблем и проведения реформ ... Мы хотим, чтобы украинцы осознали, что у них могут быть реальные проблемы, созданные не обязательно Польшей. Но Польша может помочь их решить", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, Сейм Польши заслушает отчет об отношениях с Украиной.
Как сообщал УНН, Варшава поддержала предложение Киева провести заседание комитета президентов.