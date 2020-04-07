У ВАКС триває дослідження доказів у справі екскерівника ДПЗКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжує дослідження доказів сторони обвинувачення у справі про обвинувачення керівника ПАТ "Державна зернова корпорація України" та двох директорів інших товариств у розтраті понад 88 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"На засіданні колегія суддів ВАКС продовжила дослідження доказів, наданих стороною обвинувачення, зокрема висновки експертного дослідження та експертизи, протокол обшуку та інші документи", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наступне засідання призначено на 9:30 9 квітня 2020 року.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі стосовно екскерівника ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (ДПЗКУ) та двох директорів інших товариств, обвинувачених у розтраті понад 88 млн гривень.
Як повідомлялося, у ВАКС оголосили обвинувальний акт у справі екскерівника ДПЗКУ.
За версією САП, у 2015 році керівник "Державної зернової корпорації України" підписав два договори щодо поставки кукурудзи з ПАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів" та ПАТ "Васильківхлібпродукт". У подальшому, як зазначається, очільник корпорації надав вказівку на перерахування коштів у сумі майже 50 млн гривень та 38,5 млн гривень як передоплати на виконання вищезгаданих угод. Проте поставки зернових так і не були здійснені. Як наслідок, корпорація втратила понад 88 млн гривень, які після перерахування як передоплати були використані третіми особами на задоволення власних потреб.
Як повідомлялося раніше, під час досудового розслідування ПАТ “Рокитнянський комбінат хлібопродуктів” відшкодовано збитки ПАТ “ДПЗКУ” у сумі 49 млн 893 тис. гривень.