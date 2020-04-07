У ВАКС триває дослідження доказів у справі екскерівника ДПЗКУ

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжує дослідження доказів сторони обвинувачення у справі про обвинувачення керівника ПАТ "Державна зернова корпорація України" та двох директорів інших товариств у розтраті понад 88 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.