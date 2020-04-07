В ВАКС продолжается исследование доказательств по делу экс-руководителя ГПЗКУ

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продолжает исследование доказательств стороны обвинения по делу об обвинении руководителя ПАО "Государственная зерновая корпорация Украины" и двух директоров других обществ в растрате более 88 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.