В ВАКС продолжается исследование доказательств по делу экс-руководителя ГПЗКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продолжает исследование доказательств стороны обвинения по делу об обвинении руководителя ПАО "Государственная зерновая корпорация Украины" и двух директоров других обществ в растрате более 88 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании коллегия судей ВАКС продолжила исследования доказательств, предоставленных стороной обвинения, в частности выводы экспертного исследования и экспертизы, протокол обыска и другие документы", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее заседание назначено на 9:30 9 апреля 2020 года.
Напомним, Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств по делу в отношении экс-руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) и двух директоров других обществ, обвиняемых в растрате более 88 млн гривен.
Как сообщалось, в ВАКС объявили обвинительный акт по делу экс-руководителя ГПЗКУ.
По версии САП, в 2015 году руководитель "Государственной зерновой корпорации Украины" подписал два договора по поставке кукурузы с ОАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Василькивхлибпродукт". В дальнейшем, как отмечается, глава корпорации дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн гривен и 38,5 млн гривен в качестве предоплаты на выполнение вышеупомянутых соглашений. Однако поставки зерновых так и не были осуществлены. Как следствие, корпорация потеряла более 88 млн гривен, которые после перечисления как предоплата были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных потребностей.
Как сообщалось ранее, во время досудебного расследования ПАО "Рокитнянский комбинат хлебопродуктов" возмещены убытки ПАО "ГПЗКУ" в сумме 49 млн 893 тыс. гривен.