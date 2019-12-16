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У ВАКС розпочато дослідження доказів у справі ексголови Держаудиту Гаврилової

У ВАКС розпочато дослідження доказів у справі ексголови Держаудиту Гаврилової

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі стосовно ексголови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яка обвинувачується у декларуванні недостовірної інформації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

“На засіданні, яке відбулось 16 грудня 2019 року, розпочато дослідження доказів та досліджено 2,5 із 15 томів матеріалів, заявлених стороною обвинувачення”, — йдеться в повідомленні.

Також, зазначається, що наступне засідання відбудеться о 10:00 18 грудня 2019 року.

Нагадаємо, що колишня очільниця Держаудитслужби Лідія Гаврилова обвинувачується у недекларуванні майна на 7,5 млн гривень, а також у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями 366-1 (декларування недостовірної інформації) та ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, 30 вересня Кабмін звільнив голову Держаудитслужби Лідію Гаврилову, яку підозрюють у багатомільйонному збагаченні.

Українські Національні Новини

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