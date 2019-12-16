У ВАКС розпочато дослідження доказів у справі ексголови Держаудиту Гаврилової
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі стосовно ексголови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яка обвинувачується у декларуванні недостовірної інформації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“На засіданні, яке відбулось 16 грудня 2019 року, розпочато дослідження доказів та досліджено 2,5 із 15 томів матеріалів, заявлених стороною обвинувачення”, — йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що наступне засідання відбудеться о 10:00 18 грудня 2019 року.
Нагадаємо, що колишня очільниця Держаудитслужби Лідія Гаврилова обвинувачується у недекларуванні майна на 7,5 млн гривень, а також у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями 366-1 (декларування недостовірної інформації) та ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося раніше, 30 вересня Кабмін звільнив голову Держаудитслужби Лідію Гаврилову, яку підозрюють у багатомільйонному збагаченні.