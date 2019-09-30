Кабмін звільнив голову Держаудитслужби, підозрювану у багатомільйонному збагаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив звільнення Лідії Гаврилової з посади голови Державної аудиторської служби, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
"Уряд також схвалив низку звільнень: … у Державній аудиторській службі України – Гаврилову Лідію Володимирівну – з посади голови", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн
Суд обрав запобіжний захід Гавриловій у вигляді особистого зобов’язання.
2 квітня 2018 року САП направила до суду справу проти Гаврилової.
Нагадаємо, у 2015 році Кабмін призначив Лідію Гаврилову головою Державної фінансової інспекції.