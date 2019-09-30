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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Кабмін звільнив голову Держаудитслужби, підозрювану у багатомільйонному збагаченні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив звільнення Лідії Гаврилової з посади голови Державної аудиторської служби, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.

Кабмін звільнив голову Держаудитслужби, підозрювану у багатомільйонному збагаченні

"Уряд також схвалив низку звільнень: … у Державній аудиторській службі України – Гаврилову Лідію Володимирівну – з посади голови", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн

Суд обрав запобіжний захід Гавриловій у вигляді особистого зобов’язання.

2 квітня 2018 року САП направила до суду справу проти Гаврилової.

Нагадаємо, у 2015 році Кабмін призначив Лідію Гаврилову головою Державної фінансової інспекції.

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