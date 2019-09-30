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Кабмин уволил главу Госаудитслужбы, подозреваемой в многомиллионном обогащении

Киев • УНН

 • 13994 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил освобождение Лидии Гавриловой с должности председателя Государственной аудиторской службы, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Кабмин уволил главу Госаудитслужбы, подозреваемой в многомиллионном обогащении

"Правительство также одобрило ряд увольнений: ... в Государственной аудиторской службе Украины - Гаврилову Лидию Владимировну - с должности председателя", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в января 2018 года главе Госаудитслужбы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн

Суд избрал меру пресечения Гавриловой в виде личного обязательства.

2 апреля 2018 года САП направила в суд дело против Гавриловой.

Напомним, в 2015 году Кабмин назначил Лидию Гаврилову председателем Государственной финансовой инспекции.

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