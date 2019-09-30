Кабмин уволил главу Госаудитслужбы, подозреваемой в многомиллионном обогащении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил освобождение Лидии Гавриловой с должности председателя Государственной аудиторской службы, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"Правительство также одобрило ряд увольнений: ... в Государственной аудиторской службе Украины - Гаврилову Лидию Владимировну - с должности председателя", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в января 2018 года главе Госаудитслужбы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн
Суд избрал меру пресечения Гавриловой в виде личного обязательства.
2 апреля 2018 года САП направила в суд дело против Гавриловой.
Напомним, в 2015 году Кабмин назначил Лидию Гаврилову председателем Государственной финансовой инспекции.