В ВАКС начато исследование доказательств по делу экс-главы Госаудита Гавриловой

"На заседании, которое состоялось 16 декабря 2019 года, начато исследование доказательств и исследованы 2,5 из 15 томов материалов, заявленных стороной обвинения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что следующее заседание состоится в 10:00 18 декабря 2019 года.

Напомним, что бывшая руководительница Госаудитслужбы Лидия Гаврилова обвиняется в недекларировании имущества на 7,5 млн гривен, а также в совершении уголовных преступлений по статьям 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, 30 сентября Кабмин освободил голову Госаудитслужбы Лидию Гаврилову, которую подозревают в многомиллионном обогащении.