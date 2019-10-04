ВАКС розгляне справу щодо ексголови Держаудитслужби Гаврилової
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У понеділок, 7 жовтня, відбудеться підготовче судове засідання стосовно ексголови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової. Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду, передає УНН.
"У понеділок, 7 жовтня у Вищому антикорупційному суді відбудеться підготовче судове засідання стосовно ексголови Державної аудиторської служби, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що колишня очільниця Держаудитслужби Лідія Гаврилова обвинувачується у недекларуванні майна на 7,5 млн гривень, а також у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями 366-1 (декларування недостовірної інформації) та ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.
Засідання заплановано на 10:00.
Нагадаємо, 30 вересня Кабмін звільнив голову Держаудитслужби Лідію Гаврилову, яку підозрюють у багатомільйонному збагаченні.