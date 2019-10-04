ВАКС рассмотрит дело в отношении экс-главы Госаудитслужбы Гавриловой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В понедельник, 7 октября, состоится подготовительное судебное заседание относительно экс-главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, передает УНН.
"В понедельник, 7 октября, в Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание относительно экс-главы Государственной аудиторской службы, обвиняемой в совершении уголовных преступлений", - говорится в сообщении.
Сообщается, что бывшая руководительница Госаудитслужбы Лидия Гаврилова обвиняется в недекларировании имущества на 7,5 млн гривен, а также в совершении уголовных преступлений по статьям 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.
Заседание запланировано на 10:00.
Напомним, 30 сентября Кабмин уволил главу Госаудитслужбы Лидию Гаврилову, которую подозревают в многомиллионном обогащении.