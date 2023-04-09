У Туреччині затримали понад 130 осіб, які були учасниками шахрайської схеми з інвестиціями
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Стамбулі правоохоронці провели масштабну операцію проти підозрюваних у шахрайстві з інвестиціями на валютному ринку, інформує УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.
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У результаті операції правоохоронці затримали 132 осіб. З ними наразі проводять слідчі дії.
Як з’ясувало слідство, підозрювані створили нелегальні компанії, не зареєстровані Управлінням ринку капіталів (SPK). Вони заманювали клієнтів, пропонуючи зробити інвестиції, а у підсумку привласнювали їхні гроші, стверджуючи, ніби інвестиції збанкрутували.
Зазначається, що після цього понад 160 окремих підставних компаній допомагали “втратити слід” викрадених грошей. Кошти виводили до Британії та Чорногорії. За оцінками, шахраї таким чином отримали прибуток у розмірі близько 520 млн доларів.
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