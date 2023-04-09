В Турции задержали более 130 человек, которые были участниками мошеннической схемы с инвестициями

Детали

В результате операции правоохранители задержали 132 человека. С ними сейчас проводят следственные действия.

Как выяснило следствие, подозреваемые создали нелегальные компании, не зарегистрированные Управлением рынка капиталов (SPK). Они заманивали клиентов, предлагая сделать инвестиции, а в итоге присваивали их деньги, утверждая, что инвестиции обанкротились.

Отмечается, что после этого более 160 отдельных подставных компаний помогали “потерять след” похищенных денег. Средства выводили в Британию и Черногорию. По оценкам, мошенники таким образом получили прибыль в размере около 520 млн долларов.

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