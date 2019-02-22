У Туреччині видали близько 300 ордерів на арешт військових

За даними видання, під час розслідування було прийняте рішення про затримання 295 підозрюваних у зв’язках із організацією FETO, серед яких – 2 полковники, 1 підполковник, 8 майорів, 10 капітанів, 73 лейтенанти і 8 старших лейтенантів.

Повідомляється, що з 295 військових – 22 підозрювані зі складу жандармерії, 147 – із сухопутних військ, 27 – з повітряних сил, 91 – з військово-морських сил, 8 – з берегової охорони.

Нагадаємо, у 2018 році в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували понад 75 тисяч осіб.

У Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року сталася спроба державного перевороту. Турецькі військові перекрили міст через Босфор і зробили спробу роззброїти поліцію. Над Анкарою літали військові винищувачі. У Стамбулі танки перекрили під’їзди до аеропорту. Чинна влада країни звинуватила в організації путчу Фетуллаха Гюлена. У зв'язку з цим, влада Туреччини ввела режим надзвичайного стану в країні. Під час невдалого військового перевороту загинуло близько 200 осіб.

Після невдалого путчу в Туреччині були заарештовані загалом понад 77 тисяч осіб. Ще 150 тисяч держслужбовців і військових втратили роботу. Опоненти турецького президента Реждеп Таїпа Ердогана звинувачують його у використанні провального путчу для придушення інакомислячих.