У Туреччині видали близько 300 ордерів на арешт військових
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Головна прокуратура турецького Стамбула видала 295 ордерів на арешт військовослужбовців за підозрою у зв’язках з організацією FETO проповідника Фетхуллаха Гюлена, який звинувачується в організації невдалого перевороту в країні у липні 2016 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання СNN Turk.
За даними видання, під час розслідування було прийняте рішення про затримання 295 підозрюваних у зв’язках із організацією FETO, серед яких – 2 полковники, 1 підполковник, 8 майорів, 10 капітанів, 73 лейтенанти і 8 старших лейтенантів.
Повідомляється, що з 295 військових – 22 підозрювані зі складу жандармерії, 147 – із сухопутних військ, 27 – з повітряних сил, 91 – з військово-морських сил, 8 – з берегової охорони.
Нагадаємо, у 2018 році в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували понад 75 тисяч осіб.
У Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року сталася спроба державного перевороту. Турецькі військові перекрили міст через Босфор і зробили спробу роззброїти поліцію. Над Анкарою літали військові винищувачі. У Стамбулі танки перекрили під’їзди до аеропорту. Чинна влада країни звинуватила в організації путчу Фетуллаха Гюлена. У зв'язку з цим, влада Туреччини ввела режим надзвичайного стану в країні. Під час невдалого військового перевороту загинуло близько 200 осіб.
Після невдалого путчу в Туреччині були заарештовані загалом понад 77 тисяч осіб. Ще 150 тисяч держслужбовців і військових втратили роботу. Опоненти турецького президента Реждеп Таїпа Ердогана звинувачують його у використанні провального путчу для придушення інакомислячих.