В Турции выдали около 300 ордеров на арест военных

По данным издания, в ходе расследования было принято решение о задержании 295 подозреваемых в связях с организацией FETO, среди которых - 2 полковника, 1 подполковник, 8 майоров, 10 капитанов, 73 лейтенанта и 8 старших лейтенантов.

Сообщается, что из 295 военных - 22 подозреваемые из состава жандармерии, 147 - с сухопутных войск, 27 - из воздушных сил, 91 - из военно-морских сил, 8 - с береговой охраны.

Напомним, в 2018 году в Турции по подозрению в терроризме арестовали более 75 тысяч человек.

В Турции в ночь на 16 июля 2016 года произошла попытка государственного переворота. Турецкие военные перекрыли мост через Босфор и попытались разоружить полицию. Над Анкарой летали военные истребители. В Стамбуле танки перекрыли подъезды к аэропорту. Действующая власть страны обвинила в организации путча Фетуллаха Гюлена. В связи с этим, власти Турции ввели режим чрезвычайного положения в стране. Во время неудачного военного переворота погибло около 200 человек.

После неудачного путча в Турции были арестованы в общей сложности более 77 тысяч человек. Еще 150 тысяч госслужащих и военных потеряли работу. Оппоненты турецкого президента Реждеп Тайипа Эрдогана обвиняют его в использовании провального путча для подавления инакомыслящих.