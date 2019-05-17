У Туреччині перекинулась вантажівка з нелегальними мігрантами, 37 постраждалих, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Щонайменше п'ятеро людей загинули, 37 постраждали в ДТП в провінції Ван на сході Туреччини. Про це в четвер повідомило агентство Anadolu, передає УНН.
За його даними, вантажівка, яка перевозила нелегальних іммігрантів, перекинулась на дорозі. На місце події прибули 11 автомобілів швидкої допомоги.
Наразі причина ДТП встановлюється.
Постраждалі госпіталізовані.
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Нагадаємо, у Чилі перекинувся пасажирський автобус, постраждали майже 60 людей.