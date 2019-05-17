В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами, 37 пострадавших, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По меньшей мере пять человек погибли, 37 пострадали в ДТП в провинции Ван на востоке Турции. Об этом в четверг сообщило агентство Anadolu, передает УНН.
По его данным, грузовик, перевозивший нелегальных иммигрантов, перевернулась на дороге. На место происшествия прибыли 11 автомобилей скорой помощи.
Сейчас причина ДТП устанавливается.
Пострадавшие госпитализированы.
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Напомним, в Чили перевернулся пассажирский автобус, пострадали почти 60 человек.