У ТЦК роз'яснили правила призову чоловіків 50-60 років в Україні
Київ • УНН
У Волинському ТЦК підтвердили можливість призову чоловіків 50-60 років на військову службу під час мобілізації. Основними критеріями є стан здоров'я, військова спеціальність та досвід.
Чоловіків віком від 50 до 60 років можуть призвати до ЗСУ, тому що заборони щодо призову на військову службу цієї вікової категорії немає, йдеться у заяві Волинського обласного ТЦК та СП, передає УНН.
Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовозобов’язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації. А щодо "сенсації" навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає
Зазначається, що є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку, однак цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб і, власне, призначений лише для службового користування.
Саме тому, наразі в Україні чоловіків від 50 до 60 років мобілізують встановленим порядком, додали в ТЦК.
"Це означає, що громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах", - йдеться у повідомленні.
Втім в ТЦК зауважили, що під час мобілізації основна увага приділяється визначенню придатності до служби за станом здоров'я, військовій спеціальності та наявному досвіду.
Контекст
Народний депутат Олексій Гончаренко 23 вересня у Telegram повідомляв, що чоловіки віком 50-60 років тепер можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.
25 вересня Сухопутні війська ЗСУ заявляли, що уточнили "деякі питання" щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій. Деталей не розповіли, втім вказали, що рішення ухвалили для зниження суспільної напруги.