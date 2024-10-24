У ТЦК роз'яснили правила призову чоловіків 50-60 років в Україні

Чоловіків віком від 50 до 60 років можуть призвати до ЗСУ, тому що заборони щодо призову на військову службу цієї вікової категорії немає, йдеться у заяві Волинського обласного ТЦК та СП, передає УНН.

Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовозобов’язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації. А щодо "сенсації" навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає