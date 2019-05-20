У ЦВК сподіваються на прозорі та демократичні парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Центральній виборчій комісії сподіваються, що парламентські вибори цього року відбудуться на такому ж високому рівні, прозоро та демократично, як і вибори Президента. Про це заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька у Facebook, передає УНН.
"Для ЦВК день інавгурації - це визначальний етап, яким завершуються вибори Президента України 2019. Сподіваємося, що парламентські вибори цього року відбудуться на такому ж високому рівні, прозоро та демократично, адже наше завдання забезпечити право кожного українця на вибір своїх представників і ми зробимо все, що від нас залежить, щоб кожен голос був захищений", - вказала вона.
Нагадаємо, голова ЦВК Тетяна Сліпачук 20 травня під час інавгурації вручила Володимиру Зеленському посвідчення Президента України.
Після цього Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради та дострокові вибори.